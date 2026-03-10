Хасан Адемов в координация с Министерството на финансите и след обсъждане на всички възможни варианти.
Какво предлагат?
- По 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2026 година.
- По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.
- Необходимите средства за осигуряване на надбавките са 57 800 000 евро. Те ще бъдат трансферирани от държавния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване.
На 20 февруари Националният осигурителен институт, по молба на Министерството на труда и социалната политика, представи разчети и бяха подготвени 10 варианта за подпомагане на най-уязвимите. Беше направен внимателен преглед на възможностите на държавата в условията на липсващ бюджет.
По 20 и 50 евро за Великден: Кабинетът обсъжда надбавки за над 1,6 млн. пенсионери
