По-добре не тръгвайте през прохода "Петрохан"!
Към момента там вали сняг, а преминаването е трудно, особено за автомобили, които не са подготвени за зимни условия.
Шофирайте внимателно!
