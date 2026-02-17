По-добре не тръгвайте през прохода "Петрохан". Пътят не е почистен, образувало се е задръстване и условията са много лоши.Към момента там вали сняг, а преминаването е трудно, особено за автомобили, които не са подготвени за зимни условия.Шофирайте внимателно!