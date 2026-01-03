По-евтини цигари - повече пушачи: България е идеален пример
©
Тенденцията е ясна:
по-евтини цигари = повече пушачи.
по-високи цени = по-нисък дял пушачи.
България е показателен пример - най-ниска цена и най-висок дял пушачи.
Изключение е Франция - въпреки високите цени, пушенето остава разпространено.
В България това се свързва и с високи нива на респираторни заболявания и сериозен натиск върху здравната система.
Още от категорията
/
Доц. д-р Даниела Попова: Храненето е важен фактор в превенцията на диабета и борбата с наднорменото тегло
16:38
Българка: Аз съм с два портфейла. Първото си ресто в евро получих от едно работещо бабче - много любезно и уверено
02.01
"Българските евробанкноти са готини!": Анкета на ФОКУС – хляб, сметки и мечти с първите български евро
01.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.