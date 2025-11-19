Правителството прие промени в Закона за водите, е които се облекчава административната тежест чрез съкращаване на разрешителните процедури и регистрационните режими.Предвид актуалните предизвикателства заради климатичните промени в селското стопанство, достъпът до вода е от съществено значение за осигуряване на продоволствена сигурност и устойчивост на сектора. С новите текстове се уреждат възможностите за водовземане от река Дунав и общински язовири като се предоставят по-широки правомощия на местната власт - въвежда се уведомителен режим при водовземане от реката за нуждите на напояването и облекчен режим за водовземане от язовири общинска собственост.Текстовете в сега действащия Закон за водите съдържат редица изисквания и процедури, които утежняват административния процес по издаване на разрешителни на водоползвателите. Процедурите често са продължителни, включват твърде много документи и съгласуване с институции, което води до забавяне и затруднява ефективното управление на водните ресурси.С новите текстове ще се облекчат процедурите за достъп до водни ресурси, оптимизира се институционалната координация чрез въвеждане на ясни срокове и служебен обмен на информация. Отпада необходимостта от представяне на част от документите от страна на заявителите, като се въвежда служебно изискване на информация от съответните ведомства. Определят се задължителни срокове за институциите за предоставяне на становища. Уточняват се правата и отговорностите на кметовете на общини за контрола върху водовземането от общински водоизточници.Новите правила съкращават също сроковете и улесняват процеса по подаване на документи, което ще доведе до по-гъвкаво и ефективно управление. Промените в Закона за водите са в съответствие с разпоредбите на Директива 2000/60/ЕО за установяване на рамка за действия на Общността в областта на водната политика (Рамкова директива за водите).По отношение на находищата на минерални води - изключителна държавна собственост, се дава възможност при мотивирано искане от кмета (въз основа на решение на общинския съвет и след преценка за спазване изискванията на закона) да бъде удължен срокът за безвъзмездното им управление и ползване от съответните общини.