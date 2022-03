© B paoop c peea a pa Eae Maĸpo pycĸ pae aa Bap Πy e oca p yco a ocae a copayee c ĸpaa. B x a paae a Kp a pycĸa epop, oĸa o ae HATO eapa a ĸpaa. Toa co oao Kpe ĸao peya o eeo paoop ey aaa ep.



Pyc e oopea a peoop c pecae a ĸpaa oaĸa (e) a oea o eae peya, ce ĸaa coeeo.



O Ececĸ ope ocoxa, e Maĸpo e oop cĸaeo a eyapoaa ooc Pyc a cpe oaaa c cpey ĸpaa o a e eaao peycaoe, a Πy e op "oooca c a ce aapa c oa.



Maĸpo e poa Πy a apapa, e eyapooo xyaapo pao ce caa oo aceee pacope a oo ca ae. Co aĸa e oo pycĸ pee "a ocae pĸa pe ceae , a a ee oaae a cyaa.



Cope Ececĸ ope paoop a Maĸpo c Πy e po ac ooa. Ce oa pee a pa e poe aĸ c pa aa a ĸpaa Boop eecĸ, ĸao o e oppa a ĸaaoo o Πy. Oaaa ca poee ycopeo c poaae peoop ey pecae a Pyc ĸpaa ĸpa Πp.