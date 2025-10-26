ЗАРЕЖДАНЕ...
Почетният консул на България в Невада получи най-високото отличие на МВнР
© БНТ
Представители на Българската общност от Калифорния и Невада, дипломати от двете страни и местни лидери се събраха в Лас Вегас, за да отбележат връзките между България и САЩ. Боб Милър беше награден с най-високото отличие на Министерството на външните работи - "Златна лаврова клонка" за приноса си към засилване сътрудничеството между двете страни.
Почетен консул на България от повече от 20 години, Милър е ключова фигура за осъществяването визитата на първия американски президент в България, Бил Клинтън, през 1999 година. Бившият американски президент изпрати поздравителен адрес на Милър в който му благодари за организирането на посещението му в България и приноса му за засилване връзките между двете страни.
Бойко Христов, генерален консул на България в Лос Анджелис, Калифорния пред БНТ: "Това събитие означава много защото това е признание за България от една страна. Разбира се, това беше вечерта на Боб Милър, но това е признание за нашата страна. Защото Боб Милър, бидейки наш почетен консул, вършейки своята работа с толкова страст, толкова ентусиазъм и отдаденост, нямаше да бъде така, ако това не беше България. Той обича България, но България го заслужава."
Кметът на Лас Вегас, Шели Бъркли и други местни лидери представиха Милър със символичен ключ на града.
След церемонията, гостите имаха възможността да се насладят и на концерт от класическа музика, изпълнен от за пръв път в Лас Вегас от изявени бъларски музиканти. Събитието беше организирано от консулството на България в Лос Анджелис.
Още от категорията
/
Георги Георгиев за санкциите срещу "Лукойл": До края на годината няма поводи за притеснение, държавата има план
21:54
Слави Ангелов: Иво Илиев съобщил, че убийството на Мартин Божанов-Нотариуса, е предовратило неговия арест
20:22
Правителство, работодатели и синдикати се събират в понеделник: На масата е Кодексът на труда и отпуските
14:14
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
10:50
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.