Почина Емил Спасов
Емил Спасов е не просто име в модата, а истински творец с усет към детайла и смелост да експериментира. Неговите колекции се отличаваха с модерно мислене и неподражаем почерк, което го превърна в еталон за качество и естетика на родния подиум.
През годините дизайнерът бе носител на множество престижни отличия, признание за неговия неуморен труд и отдаденост. Той не просто следва световните тенденции, а създаваше свои, вдъхновявайки поколения млади дизайнери да творят без граници.
Освен изключителен професионалист, Спасов бе известен и като човек с голямо сърце. Той бе отдаден съпруг на известния нотариус Красимира Минкова, с която ги свързваше дългогодишна и красива споделеност.
Загубата му се определя като изключително тежка за културния живот на Благоевград. Приятели и колеги го описват като човек, който е превърнал стила в начин на живот и е успял да съчетае високия професионализъм с рядка доброта, пише Struma.com.
Шофьор признава: Когато магистралата е пълна, избирам да карам с 80-90 км/ч зад камион вместо риска и напрежението
18.03
Потресаващата статистика: 16% от българчетата нямат втори чифт сезонни обувки, а над 15 на сто не участват в училищни екскурзии заради липса на пари
18.03
Некроза на носа след естетична процедура в Дупница: Жена съди лекаря, при който след филър друга почина
18.03
Магдалена Милтенова: Поскъпването на билетите в транспорта е неизбежно, ако цените на горивата продължат да растат
17.03
Мирослав Иванов се завръща на политическия терен: Ще бъда водач на листите на ПП-ДБ в две области!
17.03
Николай Христанов: Нидерландия продължава да бъде водещ избор за българските кандидат-студенти
17.03
