Почина Искра Димитрова
©
Д-р Димитрова завършва кинознание във ВГИК, Москва, където през 1975 г. защитава дисертация. След завръщането си в България посвещава професионалния си път на филмовото изкуство. Работила е като изкуствовед в Българската национална филмотека и като редактор в списанията "Филмови новини“ и "Филм“. Участвала е в национални художествени комисии и журита на практически всички български кинофестивали.
Дълги години д-р Искра Димитрова е главен редактор на сайта на Съюза на българските филмови дейци, където със своята компетентност и безкомпромисен професионализъм допринася за развитието на филмовата критика и публичния диалог за киното. Тя беше член на Съюза на българските филмови дейци (СБФД) и на Съюза на българските журналисти (СБЖ).
През 2019 г. получава специалната награда на София филм фест за значимия си принос към българската кинематография, а това е признание, което отразява дългогодишната ѝ отдаденост към изследването, популяризирането и подкрепата на киното.
До последно д-р Димитрова активно следеше новите филми и присъстваше на събития във филмотечно кино "Одеон“, място, което тя особено ценеше.
С кончината ѝ българската филмова общност губи уважаван критик, прецизен изследовател и човек с неподправена страст към седмото изкуство.
Още от категорията
/
"Благодаря ви, вече мога да си отворя очите! Вече виждам!": Как Лазар Радков успя да помогне на хора, пострадали на протеста в София
09:38
Димитър Манолов: Хубаво е, когато бутнеш едно правителство, да знаеш какво ще правиш след това
01.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Проект на решение за оттегляне на законопроекта за държавния бюдж...
23:02 / 02.12.2025
Иван Сотиров: Всички имаме отговорност да не допуснем поколението...
22:56 / 02.12.2025
Борисов: Или застанете с ГЕРБ да направим нов бюджет, или избори
22:33 / 02.12.2025
Експерт по национална сигурност: Има две хипотези – или вандалите...
21:02 / 02.12.2025
Политически психолог: Възможно е да бъде разпуснат парламентът пр...
21:01 / 02.12.2025
КЗК каза до колко стигат надценките във веригите: При млякото са ...
20:32 / 02.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.