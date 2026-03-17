Почина Слава Рачева
Голямата българска актриса е родена в София през 1938 г. Тя посвещава целия си житейски и творчески път на децата и театралната кукла. Макар да завършва актьорско майсторство при големите професори Кръстьо Мирски и Моис Бениеш, нейното истинско призвание се оказва работата в Столичния куклен театър.
През 1961 г. тя вдъхва живот на образа, който я превръща в легенда – Педя човек - лакът брада.
Над 80 роли на театралната сцена, сред които незабравимите превъплъщения в Макс, Мечо Пух и Бабата от "Рибарят и златната рибка“. Участва в десетки дублажи, радиопостановки и грамофонни плочи, с които са заспивали хиляди деца. Между 1992 и 1997 г. тя достойно заема поста директор на Столичния куклен театър.
За своите изключителни заслуги към българската култура и духовност, Слава Рачева бе удостоена с най-високото държавно отличие – орден "Св. св. Кирил и Методий“ с огърлие.
