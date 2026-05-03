Почина легендарният Петър Димов. Тъжната вест съобщава Театър "Българска армия" чрез своята Фейсбук страница. На 2 май, на 87 години, ветеранът на театъра си отива внезапно.

"Пепи - както всички го наричахме, беше един от благородните, доблестни и талантливи актьори в театъра. Огромно е наследството от роли, които той оставя. Благодарни сме за шанса и в последните години да бъде редом до нас - на сцената и в живота на трупата.Светла да е паметта на Пепи Димов!", пишат колеги от столичния театър.