Почина бивш вокалист на култова наша група

© Почина бившият вокал на рок групата Екзитус - Миша Илиев, съобщиха негови близки и приятели в социалните мрежи.



"Приятел от детство, колега музикант, много хубав човек.



Заедно създадохме първата си банда през далечната 1993-та.. Помня как пееше "All we are is dust in the wind" в подлеза на НДК и така се запознахме.



Светла памет на Миша..", написа Иво Пешев.



Друг негов приятел коментира: "Трудно ми е да опиша с думи колко много ми е дал и колко много съм научил от Миша Илиев - учител, вдъхновител и най-вече - голям приятел. Още не мога да приема мисълта, че вече го няма. Знам, че променил живота на много хора и ще остане заинаги в сърцата ни. Ще го помним с много обич и благодарност. Почивай в мир, Вожде!".



Погребението на Миша ще е четвъртък (22 май) от 11:45, "Централни софийски гробища".