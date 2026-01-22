Почина бившият зам.-председател на НС Анастас Анастасов
©
Председателят на Народното събрание Рая Назарян изрази съболезнованията си до семейството и близките на уважавания юрист Анастас Анастасов.
"С огромна тъга научих скръбната вест за кончината на директора на Дирекция "Законодателна дейност и парламентарен контрол“ на Народното събрание Анастас Анастасов. Моля, приемете моите, на народните представители от 51-вото Народно събрание и на парламентарната администрация най-искрени съболезнования и съчувствие по повод тежката загуба“, заявява Рая Назарян.
С болка се разделяме с колега – уважаван юрист, независим и безпристрастен магистрат, авторитетен политик и достойна личност. Ще ни липсват неговата експертиза, богат опит, отдаденост на работата, човещина, отбелязва председателят на парламента.
"Като магистрат, народен представител, заместник-председател на 41-вото Народно събрание и съдия в Конституциония съд на Република България Анастас Анастасов даде своя принос за утвърждаване на демократичните ценности, върховенството на закона и правовия ред в страната. С високо съзнание за своята отговорност той отстояваше правата на българските граждани, демократичните ценности и авторитета на институциите, за които работеше безкористно и всеотдайно“, посочва Рая Назарян. Тя допълва, че ще помним Анастас Анастасов като добър приятел, мъдър учител, отзивчив колега и най-вече като благороден, скромен и сърдечен човек.
Още от категорията
/
Анализатор: Икономическите и политически промени карат бизнесът да оцелява, само най-приспособимите ще успеят
15:47
Румяна Бъчварова за Радев: Има неизвестни около самия проект, но това се поддържа съзнателно, за да се крепи интересът
21.01
Проф. Милена Стефанова за Радев: 9 години ежедневно ни показваше, че тази къща там му е малка, иска да се забърка в партийните дела
21.01
Юлиан Попов: България трябва ясно да застане зад общата европейска позиция по казуса с Гренландия
21.01
Пазарен анализатор за споразумението с Меркосур: Имаме нужда от това споразумение, то е малък светъл лъч
21.01
Проф. Константинов за оставката на Радев: Българският офицер трябва да спазва своята клетва и даже да умре, спазвайки я, а не да я нарушава
21.01
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
18.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.