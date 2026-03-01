Костадин Костадинов в социалните мрежи.
"Славчо Крумов, депутат на Възраждане от София, е починал преди малко. Напусна ни верен съратник, приятел и другар! Бог да го прости! Ще ни липсваш много", написа Костадинов.
Славчо Крумов бе избран за депутат от 25-и МИР София. Бил е член на Комисията по вътрешен ред и сигурност, Комисията по отбрана, Комисията по вероизповеданията и Комисията за пряко участие на гражданите в Народното събрание.
Все още няма информация за причината за смъртта му.
Почина депутатът от "Възраждане" Славчо Крумов
