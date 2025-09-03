© Почина един от най-знаменитите българи в Ню Йорк - Тед Попов. Той е издъхнал на 91-годишна възраст, пише bgvoice.com.



Инженер по професия, той е меценат на класическата музика по призвание. Тед бе сред най-редовните гости на концертите за класическа музика в Генералното консулство в Ню Йорк, организирани от Българските концертни вечери в Ню Йорк, безрезервно подкрепяната от него емблематична културна инициатива на общността ни.



В библиотеката на Генералното консулство, в непринуден разговор, воден от Stani Dimitrova, Тед разказа преди две години за живота си през изминалите девет десетилетия, спирайки се на работата си като инженер в различни части на света, емиграцията си в 70-те години на миналия век в САЩ (през Куба, Мексико и Гърция) и работата си на основите на Световния търговски център непосредствено след терористичните атаки от 11.9.2001 г.



Любовта към класическата музика бе нишката, която минава през целия живот на Тед, от първите уроци по цигулка като дете в края на 30-те години на миналия век, през тъгата по счупената му цигулка в армията през 50-те и приноса му като доброволец за музикален център през 90-те години в Масачузетс, до подкрепата за българските музиканти в Ню Йорк.



Той е роден в Стара Загора на 19 септември 1933 г. Дядо му по бащина линия е бил православен свещеник и като момче Тед учи цигулка и свири в младежкия оркестър на училището си. Въпреки че мечтата му да стане музикант е прекъсната, когато цигулката му се счупва по време на военната му служба, любовта му към класическата музика остава страст за цял живот.



След като служи като командир на танк в българската армия, Тед получава бакалавърска и магистърска степен по строително инженерство в България. През 1973 г. се присъединява към международен екип от инженери, работещи в Куба по изграждането на висящи мостове за нова магистрала. След престоя си в Куба, Тед емигрира в САЩ със семейството си през 1976 г.



През 1982 г. Тед се присъединява към Mueser Rutledge Consulting Engineers (MRCE) в Ню Йорк, втората най-стара инженерно-консултантска фирма в страната. Лицензиран като професионален инженер в Ню Джърси, Тед става широко уважаван за своя опит в структурното и геотехническо инженерство.



През почти тридесетте години, прекарани в MRCE, той с удоволствие наставлява млади инженери и чертожници, а след пенсионирането си остава ценен технически консултант.



Кариерата на Тед продължава над 60 години и оставя траен отпечатък както в САЩ, така и в чужбина. Неговите проекти включват метрото на Втора авеню в Ню Йорк, Sony Center в Берлин, Torre Mayor в Мексико Сити, централата на Hyundai в Сеул, пречиствателната станция за отпадъчни води Newtown Creek в Бруклин, Нюйоркския юридически факултет и пешеходния подлез на Route 9A, свързващ Световния търговски център с Brookfield Place.



За работата си по стабилизирането на Ground Zero след атаките от 11 септември Тед беше награден с медал за герой и американско знаме от град Ню Йорк.



Освен инженер, Тед беше и отдаден почитател на класическата музика. Редовно посещаваше концерти в Карнеги Хол, Линкълн Сентър и Танглууд, където заедно с жена си Дороти бяха доброволци в продължение на почти три десетилетия. Беше особено ангажиран с популяризирането на млади български музиканти, като беше член на борда на Българските концертни вечери в Ню Йорк (BCENY) и често посрещаше изпълнители в дома си близо до Танглууд.



Тед оставя съпругата си Дороти Силвърстайн, децата си Антонела Кауфман (Джефри) и Ево Попоф (Лия) и майка им Даниел Попоф; двама внуци, Джеймс Кауфман и Ела Попоф; доведения си син Джонатан Силвърстайн (Джил); своята падчерица Тайми Стрелоу; три падчерици, Брук, Карли и Теа; и разширеното си семейство в България. Той е починал преди първата си съпруга Анна Рошковска и сина им Антъни Попов; своя пасиновник Даниел Силвърстайн; и родителите си и сестра си.