|Почина голям български актьор!
Публикуваме пълния текст на поста му без редакторска намеса:
Една тъжна новина ме настигна днес...
Научих я със закъснение...
Сбогом на Стефан Владиславов Стефанов, актьор от трупата на "Сълза и смях", истински приятел и човек, наречен "Папата на дублажа", озвучил хиляди филми и изиграл десетки роли в театъра.
Отчаяно търся негова снимка, за да я пусна тук...
Последната ни театрална среща беше в представлението "Трите изстрела" в Сълза и Смях"...
И съжалявам, че не мога да пусна гласът му, за да просветне, макар и за миг, този тембър...
Поклон!
Стефан Стефанов (19.07.1936 - 06.09.2025)
