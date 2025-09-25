Почина голям български актьор!

© На 89-годишна възраст е починал актьорът от трупата на театър "Сълза и смях" Стефан Владиславов Стефанов. Тъжната новина съобщи в социалната мрежа Игор Марковски.



Публикуваме пълния текст на поста му без редакторска намеса:



Една тъжна новина ме настигна днес...



Научих я със закъснение...



Сбогом на Стефан Владиславов Стефанов, актьор от трупата на "Сълза и смях", истински приятел и човек, наречен "Папата на дублажа", озвучил хиляди филми и изиграл десетки роли в театъра.



Отчаяно търся негова снимка, за да я пусна тук...



Последната ни театрална среща беше в представлението "Трите изстрела" в Сълза и Смях"...



И съжалявам, че не мога да пусна гласът му, за да просветне, макар и за миг, този тембър...



Поклон!



Стефан Стефанов (19.07.1936 - 06.09.2025)