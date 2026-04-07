Напусна ни известната изпълнителка на народна музика Янка Рупкина. Тя е починала тази сутрин на 87-годишна възраст след продължително и тежко боледуване.

Само преди дни 87-годишната певица беше изписана от болница в критично състояние.

Янка Рупкина е родена на 15 август 1938 г. в Богданово, област Бургас. В края на 70-те години на миналия век, заедно с Ева Георгиева и Стоянка Бонева, създава трио "Българка“. Именно с него фолклорната изпълнителка печели световна популярност и представя българското народно пеене на целия свят.

През 2012 година тя е удостоена с високото държавно отличие орден "Кирил и Методий“. Обявена е за почетен гражданин на Бургас от 2017 г.

Рупкина е изпяла редица фолклорни песни за стражнадския край.

Поклон пред паметта ѝ!