Почина младежът, намушкан с нож в "Студентски град", предаде NOVA.По случая са арестувани трима украински граждани. Източници съобщиха, че извършителят на деянието е непълнолетен. В момента текат процесуални действия.По информация от разследването младежът е бил откаран в Окръжна болница в София с опасност за живота.