Почина основателят на "Фантастико"
©
Валери Николов е починал след продължително боледуване.
Скъпи колеги, партньори, приятели,
Днес, 06.12.2025г., създателят на "Фантастико груп" Валери Николов ни напусна, оставяйки ярката следа на живот, изпълнен с труд, всеотдайност и нестихващ стремеж към иновации и развитие.
Ще го помним винаги с неговия свободен дух на рок музикант; смелостта на визионер, който промени стандартите за модерна търговия в България; щедростта му към значими проекти в сферата на образованието и културата; с неговия стремеж към това винаги да бъдем добри хора и фантастични професионалисти.
Завинаги ще бъде в сърцата ни!
Дълбок поклон!
Сем. Николови
Още от категорията
/
Калин Врачански: Хората отново са на улиците, защото управляващите започнаха безобразно да дирижират цялата страна
11:01
Златко Златков, сдружение "Русаля": Около 40 деца в неравностойно положение се обучават в училището-пансион
10:49
Мисис Вселена 2025: Дами, не спирайте да работите. Продължавайте в тази посока. Вие сте личности и сте основата на нашето общество
08:43
От гранична полиция предупреждават: Възможни са затруднения по границите заради стачките на гръцките фермери
08:43
Един от моряците на заседналия танкер: Навън е много студено. Храната е развалена. Животът ни вече е застрашен
06.12
Евакуация в село Извор
06.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.