Почина рок музикантът Иван Милев, известен като Вачо Бъндарака.

Новината бе съобщена от водещия Ники Кънчев. В профила си в социалната мрежа Facebook той написа: "Един от "праотците на българския рокенрол“ е потеглил нагоре. Вачо Бъндърака снощи е завършил земния си път след почти 3 години борба с рака", гласи малка част от написаното.  

Иван Милев е роден на 18 септември 1944 г. През 1962 г. заедно с брат си Димитър основават групата "Бъндараците“, в която участват Кирил Маричков (бас, вокали) и Петър Цанков (ударни). По-късно към групата се присъединява и Панайот Михайлов (ударни).

Поклон пред паметтта му!

Името му ще се помни винаги, докато има рокаджии в тази страна!