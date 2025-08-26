ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина светило в българската медицина
"С покруса и дълбока печал узнахме вестта за внезапната кончина на д–р Лиляна Райчева, чийто професионален път в продължение на 35 години е тясно свързан с Клиниката по педиатрия на Александровска болница.
Ръководството и екипът на лечебното заведение изказват най-искрени съболезнования на семейството и близките ѝ!", написаха от лечебницата.
Д-р Лиляна Райчева завършва медицина през 1973г. в Медицински университет, София. През 1978г. придобива специалност "Детски болести", а от 2011г. е с втора защитена специалност – "Детска пневмология и фтизиатрия".
Професионалният ѝ път започва като младши асистент и до пенсионирането ѝ е активен преподавател в катедра "Педиатрия“ на МУ - София. Д–р Райчева ръководи дълги години направлението за "Лечение на деца от 2-18 години с остри заболявания на дихателната система" в Клиниката по педиатрия на УМБАЛ "Александровска“.
Влиза и в класациите на best doctors - 2011 година като педиатър, а 2015 – като детски пулмолог.
Поклонението ще се състои на 29.08 (петък) от 15.30ч. в столичния храм "Св. София“.
