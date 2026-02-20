Почина уважаван наш хирург
Той беше част от екипа на болница "Надежда“ от нейното откриване през 2013 г.
"Благодарение на неговия професионализъм и отдаденост бяха положени основите на едно от ключовите структурни звена в МБАЛ “Надежда“ – отделение "Хирургия“, на което беше ръководител в първите години от създаването на "Надежда".
Д-р Персенски е баща на нашата обичана д-р Събина Персенска, която прегръщаме с цялото си сърце в този труден момент. Поднасяме най-искрените си съболезнования към семейството и близките на д-р Персенски. Светлина и мир на душата му!, написаха от лечебното заведение.
