Почина великият Илия Цоцин
©
"Напусна ни едно голямо сърце, артист и приятел великият Илия Цоцин… Поклон пред паметта му."
Илия Цоцин е роден на 12 декември 1940 г. в Гълъбово, макар самият той да определя това като чиста случайност - майка му временно напуска София, за да гостува на баба му.
Кариерата му започва на сцената на Музикалния театър, където участва в постановката "Къщичка от карти". През 80-те години Цоцин е актьор на щат към тогавашната "Концертна дирекция“, но широката публика го познава най-вече от телевизионния екран - главно в предавания на БНТ.
Завършил ВИТИЗ, Илия Цоцин формира един от най-обичаните комедийни дуети в България заедно с Петър Добрев. Двамата се срещат още като студенти и започват да изнасят скечове по време на студентска бригада в Перущица. През десетилетията те остават неразделни на сцената, водят предаването "Насред село тъпан бие" по БНТ и гастролират както в България, така и в чужбина, включително заедно с Лили Иванова и други звезди на българската естрада.
"На нас ни викаха халтураджии," спомня си Цоцин за пренебрежителното отношение към артистите, които работят извън театъра. В интервю за предаването на Драгомир Драганов "С БНТ завинаги" той уточнява, че тяхната работа често е била възприемана като "по-ниска“ заради участието им в телевизионни програми, концерти и вариетета.
Въпреки това, публиката ги обичаше и се смееше до сълзи на техните комични диалози, сред които незабравими остават сценките от "Сем. Тъпанчеви".
Илия Цоцин оставя след себе си десетилетия смях и забавление, които ще останат завинаги в сърцата на българската публика.
Още от категорията
/
Явор Куюмджиев: Не можем да твърдим, че има някаква масовост на завишени сметки за електроенергия
04.02
Пътешественик: Столицата на Колумбия няма нищо общо с представата ни за страна, където властват наркотици и картели
02.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.