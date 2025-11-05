Почина зам.-министърът на спорта Стоян Андонов
©
"Той отдаде живота си за развитието на българското плуване и водното спасяване.
Стоян Андонов беше дългогодишен член на Управителния съвет на Българската федерация по плувни спортове. В продължение на четири десетилетия беше един от водещите преподаватели в катедра “Водни спортове" на Национална спортна академия “Васил Левски". Състезател и треньор по плуване и водно спасяване. Световен и европейски шампион по водноспасителен многобой. До последно той изпълняваше отговорно и всеотдайно функциите си на заместник-министър на младежта и спорта. Поклон пред паметта му! ", пишат още от федерацията.
В различни периоди Андонов е председател на Националната комисия по водно спасяване, член на НС на БЧК, член на УС на Българска федерация плувни спортове, председател на клуб "Водни спортове" – НСА и член на комисията по обучение към Международната федерация по водно спасяване – Европа.
Още по темата
/
Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на мобилни телефони, вече 800 училища са предпиели мерките по свое решение
03.11
Запрянов: Това, което извършва Българската армия преди 140 години, е исторически впечатляващо, защото го прави изключително с национални средства
03.11
Желязков: Подобряването на транспортната инфраструктура е показателно за възходящото развитие на страната ни
01.11
Правосъдният министър: България е постигнала значителен прогрес в усилията си за излизане от сивия списък за пране на пари
30.10
Наши министри заминават на неформално заседание в Копенхаген, ще обсъждат защитата и възстановяването на украинската култура
29.10
Министъра на правосъдието ще организира подбора на трима кандидати за европейски прокурор от България
29.10
Зам.-министърт на транспорта: България работи с Румъния и Гърция по общи проекти, които предложи за европейско финансиране
28.10
Гуцанов след заседанието на Тристранния съвет: Трябва да подходим държавнически, а не емоционално
27.10
Още от категорията
/
Асен Василев: Когато бях служебен министър, предложих разширяване на обхвата на санкциите по "Магнитски"
11:52
Румен Христов: През 2026 година хората ще живеят по-добре, заради еврозоната. Всяка опозиция обяснява, че бюджетът й би бил по-добър
11:26
Пеевски към ПП-ДБ: Няма позволя никога повече да тормозите нашите хора, както по времето на комунизма
11:25
Радев наложи вето на закона, с който продажбата на "Лукойл" може да стане само с разрешение на ДАНС
10:54
Отлагат внасянето на бюджета в НС и заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество
10:54
Борисов: Преговарях със САЩ и Великобритания да паднат санкциите по "Магнитски" на Пеевски и Горанов!
10:09
За хората, които са на максималния осигурителен праг, държавата може да им взима над 3000 лева годишно
09:40
Синдикат "Образование": Учителските заплати да бъдат фиксирани на 150% от средната брутна работна заплата
08:49
Правителство, синдикати и работодатели се събират извънредно заради проектобюджета за догодина
08:46
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.