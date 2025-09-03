Новини
Почина жената, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Автор: Екип Ruse24.bg 14:38
©
"Христина бе убита… вече не е между нас! Бог да я прости! Молете се за Марти!". Това съобщи Николай Попов, бащата ни Сияна, преди броени минути.

Катастрофата стана на 14 август, когато 18-годишният Никола Бургазлиев помете с АТВ шестима души на тротоар в Слънчев бряг. В опит да избегне сблъсъка с насрещно движеща се кола, младежът отклонил електрическото АТВ вдясно и, качвайки се на тротоара, блъснал движещите се там пешеходци - 35-годишната Христина и 4-годишното й момченце, както и двете племеннички на съпруга й Мирослав - на 6 и 12 години.

Младежът удря и 49-годишен служител от хотела в близост. След инцидента в най-тежко състояние са именно Христина и 4-годишният Мартин. По-големият син на младата жена, който е на 9 години, е станал очевидец на жестокия сблъсък, но не е пострадал. 

Вчера от Института за пътна безопасност публикуваха информация за нарушенията, които са констатирани:

• Регистрация с нередовни документи: Въпросното АТВ е било регистрирано от МВР, въпреки че не отговаря на нормативните изисквания. Представено е типово одобрение за съвсем различно електрическо превозно средство, без валидно европейско типово одобрение.

• Подвеждащи технически характеристики: По регистрационен талон е посочено, че превозното средство е с мощност 4 kW и маса до 580 кн. Реалните характеристики обаче показват почти двойно по-висока мощност – 7 kW, и маса от 920 кг. Това е драстично разминаване, което представлява сериозен риск за безопасността на участниците в движението.

• Незаконно отдаване под наем: Превозното средство е било отдавано под наем, въпреки че е регистрирано неправомерно и с подвеждаща информация. Това е предпоставка за загуба на контрол от страна на водачите, особено когато не са обучени да управляват превозно средство с такива параметри.

• Фалшив технически преглед: Налице е сериозен пропуск в контролната система, след като АТВ-то е преминало технически преглед, въпреки разминаванията между декларираните и реалните му технически характеристики.

• Липса на контрол над водачи, употребили наркотици: Отново се потвърждава липсата на ефективен контрол от страна на МВР върху лица, управляващи превозни средства след употреба на наркотични вещества.

• Опасна среда за пешеходци и деца: В курортен район като Слънчев бряг, където се движат пешеходци, деца и велосипедисти, е абсолютно недопустимо да се допуска движение на електрически превозни средства, развиващи скорост многократно по-висока от допустимите 45 км/ч.

10 месеца от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти излязоха на протест 
Мъж уби съседа си в Русенско, жертвата е била удушена и със счупвания на гръдния кош
Адско задръстване на Дунав мост при Русе
Дубайска принцеса отново хвърли в смут арабския свят с новия си избраник
Рут Колева призна за тежък инцидент, засегнал бебето й
Обезопасяват участъка между Ботевград и Мездра, където станаха две тежки кататсрофи в петък
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
