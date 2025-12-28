Почина журналистката Богомила Косатева, съобщиха нейните близки.Тя има дълга професионална кариера, голяма част от която е свързана с обществената телевизия като репортер, редактор, водещ и автор на документални филми, пише БНТ.Поклонението ще бъде утре от 11 часа на Централните софийски гробища.Поклон пред паметта й.