Тази сутрин е починал журналистът Борислав Банев, съобщава Ники Кънчев във Фейсбук.Професионалният път на Борислав Банев преминава през редица водещи медии за култура и лайфстайл.Водил е новините в телевизия ММ, бил е редактор в "Егоист“, EGO и Vice. През се занимава и с фотография и пишеше за портала за култура Boyscout."Боби, Боби, Боби!Един от най-пъргавите умове-бръсначи на тази територия наоколо.Няма да забравя какво си гледал като тийнеджър в Разград, нито пък статиите ти в "Егоист" и навсякъде другаде, уникалният ти музикален вкус!Сбогом, моето момче!Почивай в мир, Борислав Банев!", написа Кънчев в социалната мрежа.