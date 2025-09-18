Починалият тази сутрин полицай е брат на кмета на с. Бистрица

© Булфото По-рано през деня ви съобщихме, че полицай, охранявал протеста пред Народното събрание, е починал. Оказа се, че полицаят е брат на кмета на с. Бистрица Самуил Попов.



"С тъга и болка искам да съобщя, че тази сутрин почина моя брат - старши полицай Ивайло Попов, докато е бил на работа", заяви кметът на село Бистрица Самуил Попов.



Той разказа за случилото се във Facebook: "Причината за смъртта му е сърдечно-съдова и дихателна недостатъчност.



Искам да изкажа благодарност към колегите му, с които е бил на работа и благодарение на които е получил незабавна долекарска помощ, на екипа в линейката, които са продължили да му оказват животоспасяваща помощ и на доктор Юруков от УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".



Въпреки, че е бил откаран само за 2 минути от пристигането на Спешната помощ до "Пирогов", сърцето му не е издържало.



Опелото ще започне от 12:00 часа на 19.09.2025 г. в църквата "Св. Вмкч. Георги Победоносец" с. Бистрица".