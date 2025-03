Починалото от менингит бебе е било заразено с бактерия, извън обхвата на одобрените ваксини в ЕС

© Резултатите от пробите на починалотоот менингит 11-месечно бебе показват, че менингококовата инфекция при него е причинена от серогрупа X, което не е включена в състава на разрешените за употреба ваксини в ЕС. Това съобщават от сайта на Здравното министерство за имунизациите в България "Плюс мен".



"Менингококовите инфекции се причиняват от бактерията Neisseria meningitidis, която има различни серогрупи. Основните от тях, причиняващи заболявания при хората, са: A, B, C, W-135, X, Y, Z, E, 29E, H", уточняват те.



Ето какво обясняват още:



От тях, най-често срещаните и клинично значими серогрупи, свързвани с менингит и сепсис, са A, B, C, W и Y. По информация на Националния център по заразни и паразитни болести, в периода 2014-2025 г., са постъпили общо 59 проби за потвърждаване и типизиране на изпратени материали при съмнение за заболяването.



Данните показват, че в страната преобладават случаи Neisseria meningitidis серогрупа В и С, които са доказани в съответно 31 и 22 проби. Три са доказаните от серогрупа Y и два от серогрупа W.



От разрешените за употреба в ЕС ваксини срещу менингококи групи A, B, C, W-135, Y в България е налична само конюгатна ваксина срещу менингококи от групи A, C, W-135 и Y, като днес са отпуснати и се разпределят нови количества в аптечната мрежа.