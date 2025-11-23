Почитаме свети Александър Невски, българи с красиви имена празнуват днес
Александър Невски е живял през XIII век и остава в историята като образец на мъдър държавник, смел войн, непоколебим защитник на вярата и добродетелите на християнския народ. Иконописът изобразява Александър Невски като княз войн – с меч и княжески одежди, но и с благочестив, смирен поглед.
Днес имен ден празнуват хората с имена: Александър, Александра, Алекс, Сашо, Сашка.
