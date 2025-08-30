Новини
Почти цяла България е предупредена за 31 август
17:26
©
Meteo Bulgaria издаде предупреждение #Level1 за 31 август за бури.

По преминаването на студен фронт ще се образуват бури, има риск и от градушки, съобщават синоптиците.

По-интензивни ще са явленията през нощта и до обед в планинските райони на Западна и Централна България, а след пладне в неделя и на места из Югоизточна и Източна България, където локално количествата ще достигнат 40-50 л/кв.м., а поривите на вятъра 70-80 км/ч.

