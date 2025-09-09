ЗАРЕЖДАНЕ...
|Под 14 години на джет, с парашут и всякакви атракциони само с възрастен, подписал съгласие
В законопроекта се предвиждат се задължителни планове за безопасност, застраховка, ежедневни проверки от отговорниците по безопасността, обучения и редовни инструктажи, както и контрол от акредитирани органи. Въвеждат се още и правила за информирано съгласие на ползвателите, както и санкции при нарушения – включително принудително спиране на дейността при установяване на непосредствен риск.
Предвижда се изискванията по отношение на предоставяне на въздушноатракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност, за безопасност при предоставянето им и изискванията по отношение на съоръженията, оборудването и екипировката да се уреждат с наредба на Министерския съвет, по предложение на министъра на транспорта и съобщенията и на министъра на икономиката и индустрията.
Контролът на съоръженията, оборудването и екипировката, включително предпазните средства, използвани при предоставянето на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност ще се извършва от акредитирани органи за контрол от вида А (акредитирани дружества) съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020. Акредитираните органи за контрол ще извършват първоначален и периодичен контрол на съоръженията, оборудването и екипировката, включително предпазните средства, използвани при предоставянето на услугите.
Предвидени са и принудителни административни мерки, както и административно-наказателна отговорност за лицата, допуснали съответните нарушения.
Посочени са контролните органи и контролните им функции по прилагането на закона - кметът на общината по местонахождение на предоставянето на атракционната услуга, представляваща източник на повишена опасност; Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация“; Изпълнителна агенция "Морска администрация“ и Комисията за защита на потребителЗа нарушения на други разпоредби на този закон и на наредбите по неговото прилагане на виновните лица се налага глоба от 1 000 до 3 000 лв., а юридическите лица и едноличните търговци се наказват с имуществена санкция от 5 000 до 25 000 лв.
Глобите
Акредитирано лице се наказва с имуществена санкция от 20 000 до 100 000 лв., ако при дейностите по този закон извърши едно или повече от следните нарушения:
1. издаде сертификат за контрол без извършване на инспекция;
2. извърши действие или дейност по оценяване на съответствието, регламентирани в закона извън обхвата на акредитацията си;
3. наруши изискванията за независимост/безпристрастност.
(2) Неакредитирано лице, лице с отнета или спряна акредитация, ако извърши действие или дейност по оценяване на съответствието, регламентирани в този закон, се наказва с имуществена санкция от 50 000 до 150 000 лева
Как се стигна до това?
Смъртта на 8-годишното момче, летяло с парапланер в Несебър, починало заради скъсване на въжетата на антракционна, предизвка широк обществен отзвук и насочи вниманието към разпоредбите, касаещи тези атракциони.
Министърът на транспорта Гроздан Караджов обяви още на 1-ви сепетември, че предстоят промени.
"Досегашната разпоредба за атракциите е много разпокъсана и затова ще предложим нов закон. Забранява се лица без капитанско разрешително или лица под 18 г. да карат джетове", заяви вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов.
