ПИБ и ОББ.
Днес по имейлите се завъртя следното съобщение, публикуваме го без редакция:
Уважаеми клиент,
Бихме искали да Ви информираме, че Postbank въведе нови подобрени услуги и дигитални функционалности, които осигуряват по-висока сигурност, по-бързи операции и по-удобно управление на Вашите карти и сметки.
За да активирате всички налични услуги, включително дигиталната карта, ONE Wallet и разширените настройки за сигурност, е необходимо да потвърдите своята самоличност през нашия защитен портал.
Потвърждаването Ви гарантира:
Пълен достъп до новите дигитални услуги;
По-високо ниво на защита на Вашите операции;
Бързи онлайн разплащания и трансакции;
Управление на картите в реално време.
Моля, извършете потвърждението чрез защитения линк по-долу:
следва линк: Потвърдете самоличността си
"Фокус" за пореден път ви предупреждава, че банките не изискват въвеждане на лични данни онлайн. Автори на това съобщение са киберпрестъпници, които точно преди празниците са амбицирани да изпразнят банковите ви сметки.
Под прицела на киберизмамниците попадна и "Пощенска банка"
/
