ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Подготовката на автомобила за мокрите пътища и температурните амплитуди през есента
Много механици признават, че именно през есента рязко се увеличават оплакванията от спирачната система от страна на собственици на автомобили. Често те изчакват до последния момент, преди да посетят сервиз, където се оплакват от скърцане или повреда на педала. А това е много опасно, защото повредата са случва внезапно.
Първото, с което трябва да се започне, е проверка на спирачната течност, съветват от automedia. Тя абсорбира влагата с течение на времето, което намалява нейната ефективност и увеличава риска от повреда. Нивото на течността в резервоара трябва да бъде достатъчно, без тъмна утайка или мехурчета. Ако са изминали две години от последната подмяна, време е за нова. Механиците предупреждават, че дори малък теч може да доведе до загуба на спирачки.
След това трябва да се обърне внимание на накладките. Новите са с дебелина 10–15 мм. Ако останат по-малко от 3 мм, те се сменят задължително. В противен случай се стига до надраскани дискове и загуба на сцепление. Самите дискове също не са вечни. Есенните температурни промени провокират пукнатини и вълнообразност. Понякога те се ремонтират, но е по-добре да се поставят нови.
Има и малки сигнали, които не бива да се пренебрегват. Скърцане, вибрации, пулсация на педала, прекалено лекият му ход - всичко това показва проблем. И всеки от тях в реални условия може да причини инцидент.
Затова преди началото на дъждовния сезон си струва да отделите няколко часа и да проверите състоянието на спирачките. Нейните ремонти не са скъпи и спокойно сядате зад волана, като знаете, че колата ще спре там, където трябва.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
10 месеца от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти излязоха на протест
20:31 / 01.09.2025
Адско задръстване на Дунав мост при Русе
10:02 / 01.09.2025
Дубайска принцеса отново хвърли в смут арабския свят с новия си избраник
12:55 / 01.09.2025
Рут Колева призна за тежък инцидент, засегнал бебето й
14:18 / 01.09.2025
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
15:06 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: