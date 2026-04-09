Общо 6 575 151 граждани са включени в избирателните списъци. От тях 9 525 са поставени под запрещение, а 4 311 изтърпяват наказание "лишаване от свобода". Освен това са издадени 577 удостоверения за гласуване на друго място за кандидати, наблюдатели и членове на изборни комисии. Това обяви заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия Росица Матева, предаде репортер на ФОКУС.

Тя посочи, че подготовката за парламентарния вот на 19 април върви без забавяния.

За хората с увреждания са осигурени 1 251 секции на първите етажи на сградите. За първи път ще бъдат използвани тактилни шаблони за хартиените бюлетини и специални QR кодове, които с помощта на смартфон ще превръщат текста в аудио, за да подпомогнат незрящите избиратели.

Росица Матева демонстрира и устройствата за видеонаблюдение на преброяването. Те представляват мобилни телефони, поставени на стативи. Важно е бутоните на телефоните да са отгоре, за да функционират правилно. Камерата покрива цялата маса при броенето на бюлетините и попълването на протокола.

За техническа подкрепа секционните комисии ще разчитат на дежурен кол център, а устройствата ще бъдат проверявани на всеки час след края на изборния ден.

По време на брифинга стана ясно, че в София са получени сигнали за неправилно отпечатани методически указания, при които някои страници са били разменени. ЦИК е разпоредила незабавна проверка и отстраняване на дефектите.

Избирателите, които гласуват извън страната и не фигурират в списъците, трябва да попълнят декларация. Матева уточни, че това може да стане предварително, за да не се забавя процесът, като предупреди за наказателната отговорност при неверни данни.

Обученията на районните и секционните комисии продължават, а за първи път им беше предоставен достъп до изходния код на софтуера за обработка на изборните резултати.