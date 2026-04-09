Общо 6 575 151 граждани са включени в избирателните списъци. От тях 9 525 са поставени под запрещение, а 4 311 изтърпяват наказание "лишаване от свобода". Освен това са издадени 577 удостоверения за гласуване на друго място за кандидати, наблюдатели и членове на изборни комисии. Това обяви заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия Росица Матева, предаде репортер на ФОКУС.
Тя посочи, че подготовката за парламентарния вот на 19 април върви без забавяния.
За хората с увреждания са осигурени 1 251 секции на първите етажи на сградите. За първи път ще бъдат използвани тактилни шаблони за хартиените бюлетини и специални QR кодове, които с помощта на смартфон ще превръщат текста в аудио, за да подпомогнат незрящите избиратели.
Росица Матева демонстрира и устройствата за видеонаблюдение на преброяването. Те представляват мобилни телефони, поставени на стативи. Важно е бутоните на телефоните да са отгоре, за да функционират правилно. Камерата покрива цялата маса при броенето на бюлетините и попълването на протокола.
За техническа подкрепа секционните комисии ще разчитат на дежурен кол център, а устройствата ще бъдат проверявани на всеки час след края на изборния ден.
По време на брифинга стана ясно, че в София са получени сигнали за неправилно отпечатани методически указания, при които някои страници са били разменени. ЦИК е разпоредила незабавна проверка и отстраняване на дефектите.
Избирателите, които гласуват извън страната и не фигурират в списъците, трябва да попълнят декларация. Матева уточни, че това може да стане предварително, за да не се забавя процесът, като предупреди за наказателната отговорност при неверни данни.
Обученията на районните и секционните комисии продължават, а за първи път им беше предоставен достъп до изходния код на софтуера за обработка на изборните резултати.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.