През нощта над по-голямата част от страната облачността ще е значителна. Дъжд и сняг ще вали в централните и на отделни места в крайните югозападни райони. Незначителна ще е облачността над Северозападна България. Вятърът постепенно ще се ориентира от изток-североизток и ще се усили. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, в София - около 1°. Това съобщават от НИМХ.Утре облачността ще се увеличава и на отделни места в западната половина от страната ще превалява дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток и ще продължи да нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 2° и 7°, в София – около 5°.В планините ще бъде облачно с валежи от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток, в Източна Стара планина, Странджа и Сакар - от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.По Черноморието ще бъде облачно. Ще духа умерен, временно силен вятър от север-североизток. Ще застудява и максималните температури ще бъдат 3°-6°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.