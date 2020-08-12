Ïîäãîòâÿò ëè íè çà íîâî çäðàâî çàòÿãàíå íà ìåðêèòå?

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"Â íà÷àëîòî íà þíè, íå áåøå èç÷àêàíî îùå äâå ñåäìèöè, çà äà áúäàò ïîòóøåíè öèðêóëèðàùèòå âçðèâîâå â ñòðàíàòà, à áÿõà çàðàçåíè ìëàäè õîðà ãëàâíî íà ãðóïîâè ñúáèòèÿ. Ãîâîðÿ çà áàëîâå, íîùíè çàâåäåíèÿ, ôóòáîëíè ñúñòåçàíèÿ ñ ïóáëèêà.
Ëîøîòî å òîâà, êîåòî ïðåäïîëàãàõìå è çà êîåòî âèíàãè ñúì ïðåäóïðåæäàâàë, ÷å ìëàäèòå õîðà ùå çàðàçÿò ñâîèòå ïî-âúçðàñòíè ðîäèòåëè, áàáè è äÿäîâöè. Ñåãà è áëàãîäàðåíèå íà ôàêòà, ÷å ïîðàäè èçâåñòíè îáñòîÿòåëñòâà áÿõà äîïóñíàòè âçðèâîâå ïðè ïî-âúçðàñòíè õîðà, èìåííî íà òîâà ñå äúëæè íåîáõîäèìîñòòà ïî-ãîëÿìà ÷àñò îò çàáîëåëèòå äà áúäàò ëåêóâàíè â ëå÷åáíè çàâåäåíèÿ, à è åäíà ìíîãî ïî-ãîëÿìà ÷àñò èìàò íóæäà îò èíòåíçèâíè ãðèæè'', îáÿñíè òîé.
Ïðîô. Òîäîð Êàíòàðäæèåâ äîïúëíè, ÷å ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî ïðàâè êàêâîòî å âúçìîæíî çà îñèãóðÿâàíå íà íàé-äîáðîòî ëå÷åíèå è íàé-äîáðàòà îðãàíèçàöèÿ íà óïðàâëåíèåòî íà êðèçàòà â ìîìåíòà.
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