Подкрепя се модернизацията на научния капацитет и иновации с двойна употреба

© Министерският съвет одобри изменение на Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) 2021 - 2027 г. След извършен втори кръг на междинния преглед на програмата се добавят две нови мерки, с които се подкрепя модернизацията на научния капацитет и иновации с двойна употреба.



По Програмата се предвижда нова процедура "Модернизация на националния капацитет за лазерни изследвания“. Тя е насочена към създаване и изпитване на прототип за чиста енергия чрез лазерен ядрен синтез, който има потенциал за научен пробив от световна величина, поясняват от пресцентъра на Министерския съвет.



Създава се и нов приоритет в ПНИИДИТ за подкрепа на иновации и технологии с двойна употреба в България. Целта е да се развие технологичният и индустриалният капацитет на страната чрез инвестиции, които едновременно подпомагат отбранителните способности и гражданската сигурност. Ще се подкрепят научноизследователски, развойни и иновационни дейности, както и изграждането на стратегическа инфраструктура, която насърчава създаването и внедряването на най-нови решения за нуждите на националната сигурност, отбранителната индустрия и гражданския сектор.



Приетите промени целят Програмата да адаптира прилаганите мерки с променящите се стратегически приоритети на ЕС.