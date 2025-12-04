Под надзора на Европейската прокуратура: ГДБОП и ДАНС разбиха група за ДДС измами, завлекли хазната с милиони
Акция е имало в Пловдив, Русе, Добрич и други градове, пише NOVA.
Има задържани лица и големи суми пари и документи. По първоначална информация става дума за големи фирми, свързани с търговия и производство на селскостопански стоки. Щетата от спестените данъци била за милиони, според запознати с разследването.
/
/
