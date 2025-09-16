ЗАРЕЖДАНЕ...
|Поискаха оставката на председателя на ДАБД: Обществото не познава тази институция, не й вярва и не я следва
От ИПБ разпространиха следната декларация, която "Фокус" публикува без редакторска намеса:
На 27 май Вие отправихте ясен призив – институциите да покажат резултат. И дадохте срок – един месец. Уви, резултат няма, скоро няма и да има. Пътната безопасност, която е изключителен експертен въпрос, се превърна в терен за корупция, политически амбиции и скриване на институционална и кадрова немощ.
Създадена по настояване на гражданския сектор, Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата трябваше да зададе посока, да координира усилията, да изгражда доверие и обща национална стратегия. Ключовата и функция е да информира премиера за пропуските в различните ведомства и да подобри взаимодействието между тях. Шест години по-късно реалността е друга:
• Липса на диалог и взаимодействие с неправителствения сектор;
• Няма цялостна държавна политика по потъна безопасност
• Няма ясно дефинирани цели около, които всички да се обединят;
• Институциите продължават да не работят в синхрон, а на парче;
• Предприемат се мерки само тогава, когато трагедията е факт;
• България продължава да е на първо място в ЕС по загинали в катастрофи на глава от населението.
Затова ние, представители на неправителствени организации с дългогодишна активна роля в областта на пътната безопасност, въпреки различията си, се обединяваме и настояваме за незабавната оставка на председателя на ДАБДП – г-жа Малина Крумова.
Мотивите ни:
• Вече шест години агенцията не изпълнява основната си функция – да бъде координиращ и водещ орган.
• Не съществува актуална национална оценка на риска от ПТП, което прави всяка политика неефективна.
• В кризисни моменти агенцията прехвърля отговорност и подменя истината (случаят със Сияна е емблематичен).
• Обществото не познава тази институция, не ѝ вярва и не я следва.
• Агенцията не води, не вдъхновява и не променя.
• Липсват експертност, визия и лидерство – все качества, от които държавата спешно се нуждае в борбата с войната по пътищата.
Господин премиер,
Пътната безопасност е кауза, която изисква обединение – между държавата, институциите и гражданското общество. Вместо да бъде мост между всички нас, ДАБДП се превърна в стена, зад която се крият отговорни лица и администрации, чиито безотговорност и нехайство са причината за поредната катастрофа с жертви.
Пътната безопасност изисква капацитет, смели решения и силни лидери. Г-жа Крумова доказа, че няма волята да изпълни със съдържание и смисъл поверената и позиция. Напротив, вместо да води и обеднява, тя се скатава и снижава. Шест години са твърде много време, в което да се поучиш от грешките си, да се поправиш, да покажеш визия, ако имаш такава и да произведеш резултат.
Ние вярваме, че само заедно и обединени държавата и гражданското общество ще се справят със смъртта по пътищата ни. Но това може да се случи само когато начело стои личност с доверие, компетентност и морален авторитет.
Настоящата декларация е подкрепена от следните 14 неправителствени организации:
➢ Николай Попов-баща на Сияна
➢ Европейски център за транспортни политики
➢ Институт за пътна безопасност
➢ Сдружение "Велоеволюция“
➢ Сдружение "Автотехнически експерти по пътна безопасност“
➢ Национално сдружение на пунктовете за извършване на периодични прегледи на МПС
➢ Български автоинструкторски съюз
➢ Сдружение на превозвачите в Европа
➢ Сдружение "Асоциация Пътна Помощ-България“
➢ Сдружение "Искаме справедливост и сигурност на пътя“
➢ Сдружение "Кауза Северозапад“
➢ Сдружение "София днес и утре“
➢ Сдружение "Инициатива за развитие и промяна на община Бойчиновци“
➢ Асоциация за квалификация на автомобилистите в България /АКАБ/
Пътната безопасност в България не може повече да бъде заложник на бездействие. Шест години търпение струваха твърде скъпо. Не става дума за лични оценки – става дума за спасени или изгубени животи. Време е за решение, което да доведе до промяна. И то е само във Вашите ръце.
Когато бездействието убива - мълчанието става съучастие!
