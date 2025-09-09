ЗАРЕЖДАНЕ...
|Полицейският син пушил марихуана до 48 часа преди да му вземат кръв след мелето в Слънчев бряг
"В рамките на ден и половина преди направеното му изследване. Мога да препотвърдя, че това е заключението", лаконичен бе Мариан Маринов, следовател в и говорител на НСлС.
"Заключението и аз ще го потвърдя на базата на казаното от следовател Маринов. То сочи, че употребата на марихуана е в рамките на от 36 до 48 часа преди експертното изследване", добави от своя страна окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.
Припомняме, че на брифинга също така стана ясно, че на Бургазлиев е предявено ново обвинение - причиняване на смърт на едно лице и телесни повреди на повече от един човек, след употреба на наркотични вещества. Наказанието за измененото обвинение е лишаване от свобода от 13 до 20 години, или доживотно лишаване от свобода.
