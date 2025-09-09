Новини
Полицейският син пушил марихуана до 48 часа преди да му вземат кръв след мелето в Слънчев бряг
Автор: Николай Парашкевов 16:31Коментари (0)76
Никола Бургазлиев, помел с АТВ петима души в Слънчев бряг, е употребил марихуана от 36 до 48 часа преди изследването, което му е направено впоследствие. Това съобщиха от прокуратурата и НСлС на съвместен брифинг, предаде репортер на Burgas24.bg.

"В рамките на ден и половина преди направеното му изследване. Мога да препотвърдя, че това е заключението", лаконичен бе Мариан Маринов, следовател в и говорител на НСлС.

"Заключението и аз ще го потвърдя на базата на казаното от следовател Маринов. То сочи, че употребата на марихуана е в рамките на от 36 до 48 часа преди експертното изследване", добави от своя страна окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.

Припомняме, че на брифинга също така стана ясно, че на Бургазлиев е предявено ново обвинение - причиняване на смърт на едно лице и телесни повреди на повече от един човек, след употреба на наркотични вещества. Наказанието за измененото обвинение е лишаване от свобода от 13 до 20 години, или доживотно лишаване от свобода.


Още по темата: общо новини по темата: 44
09.09.2025 НСлС: Няма проблеми със спирачките и газта на АТВ-то на Никола
Бургазлиев
09.09.2025 Промениха обвинението срещу Никола Бургазлиев в по-тежко!
09.09.2025 Състоянието на 4-годишния Марти, който пострада тежко при инцидента с АТВ в "Слънчев бряг", е стабилизирано
08.09.2025 След смъртта на Христина, променят обвинението срещу Никола Бургазлиев в по-тежко
08.09.2025 "Възраждане": Главният прокурор отказа преместване на делото за убийството с АТВ
04.09.2025 Адвокат: Обвинението срещу Никола Бургазлиев може да бъде преквалифицирано
Психолог: Тези хлапета просто не разбират, че посягане върху полицейски служител е табу
10:23 / 07.09.2025
10:23 / 07.09.2025
Ивайло Мирчев: Трудно ми е да повярвам, че двуметров трениран полицай може да бъде насилен от 50-килограмов осмокласник
18:58 / 07.09.2025
18:58 / 07.09.2025
Последна информация за състоянието на шефа на полицията в Русе 
12:17 / 07.09.2025 
12:17 / 07.09.2025
Ясен е победителят в "Игри на волята" 7
10:03 / 07.09.2025
10:03 / 07.09.2025
Миролюба Бенатова: Забавяне с 43 минути по пътя от границата с Гърция към София
17:11 / 07.09.2025
17:11 / 07.09.2025
Камион е засечен със 162 км/ч на АМ "Тракия", първите 900 вече очакват глоби от тол камерите
09:35 / 07.09.2025
09:35 / 07.09.2025
Кървавото пълнолуние на 7 септември засяга всяка една зодия
08:32 / 07.09.2025
08:32 / 07.09.2025
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Предполагаема руска намеса е довела до инцидент със самолета на Урсула
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
