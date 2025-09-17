ЗАРЕЖДАНЕ...
|Полиция спря арогантен шофьор на АМ "Тракия"
Днес на АМ "Тракия“ беше спрян рисков водач, който в продължение на няколко километра засича, притиска другите участници в движението, а накрая дори предприе опасно изпреварване в аварийната лента.
Подобно поведение създава огромна опасност за всички участници в движението. В крайна сметка беше спрян от патрул. Подавайте сигнали без да се притеснявате. Резултат има", съобщиха от Европейския център за транспортни политики.
Автомобилът на въпросния водач е с пловдивска регистрация, става ясно от видеото.
Виж още:
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:31 / 15.09.2025
