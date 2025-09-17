Полицията издирва 52-годишния Георги Ганчев от София

© Столичното Шесто РУ издирва 52-годишния Георги Ганчев. На 30 август той е напуснал дома си в столичния квартал "Симеоново“.



Той е висок около 173 см, със слабо телосложение, средно дълга тъмна коса, побеляла брада и кафяви очи. Последно бил облечен къс панталон тип анцуг и горнище на анцуг. По данни на близките мъжът има сериозен здравословен проблем.



Хората, които разполагат с информация за изчезналия мъж, могат да сигнализират на тел.: 112, 029821760, 029821755 или в най-близкото поделение на МВР.