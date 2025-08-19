Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Полицията разкрива подробности за жестокото убийство в Първомай, има обвинен
Автор: Екип Ruse24.bg 19:27Коментари (0)95
©
Днес, 19 август 2025 г., Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем И.Ц., на 21 г., за това, че на 18.08.2025 г. в гр. Първомай, обл. Пловдив, умишлено е умъртвил 44-годишната Димитрина Грозева – престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс. Той е бил задържан на 18 август 2025 г. в гр. София при съвместни действия на ОД на МВР-Пловдив, Главна дирекция "Национална полиция“ под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив.

Обвиняемият И.Ц. е задържан и за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.  

Подробности за разкритото тежко криминално престъпление ще бъдат представени утре, 20 август на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура-Пловдив, Главна дирекция "Национална полиция“ и ОД на МВР-Пловдив.

В него ще участват Ваня Христева, окръжен прокурор на гр. Пловдив. гл. комисар Захари Васков, директор на Главна дирекция "Национална полиция“, ст. комисар Станимир Калоферов, директор на ОД на МВР-Пловдив, и комисар Георги Ташев, началник на отдел "Криминална полиция“ към ОД на МВР-Пловдив.

Още по темата: общо новини по темата: 2
18.08.2025 »
18.08.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа предизвика адско задръстване по АМ "Тракия"
Катастрофа предизвика адско задръстване по АМ "Тракия"
19:04 / 17.08.2025
Морето "оглозга" наш плаж, отдолу се показа неподозирана гледка
Морето "оглозга" наш плаж, отдолу се показа неподозирана гледка
10:23 / 17.08.2025
Кошмар на магистрала "Тракия"! Втора катастрофа и големи задръствания към София
Кошмар на магистрала "Тракия"! Втора катастрофа и големи задръствания към София
14:10 / 17.08.2025
Катастрофа в изпреварващата лента на АМ "Тракия" преди София, образува се задръстване!
Катастрофа в изпреварващата лента на АМ "Тракия" преди София, образува се задръстване!
13:28 / 17.08.2025
Жената на полицай към ОДМВР Пловдив открита мъртва в банята със забит нож
Жената на полицай към ОДМВР Пловдив открита мъртва в банята със забит нож
14:02 / 18.08.2025
Синоптиците вещаят люта зима с две лица в България
Синоптиците вещаят люта зима с две лица в България
17:10 / 17.08.2025
Ето какво се крие зад раздлялата на Торино и Пашата
Ето какво се крие зад раздлялата на Торино и Пашата
17:41 / 17.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Убийство в Първомай
България в еврозоната
Катастрофи в България
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: