Полицията с първи подробности за инцидента с нападнатото семейство на шефката на приюта за животни в Благоевград

© Facebook Полицията излезе с първи подробности за инцидента с нападнато семейство, за който сподели в профила си във Facebook Ирена Везенкова, управител на общинския приют за безстопанствени животни в Благоевград.



Ето какво съобщиха от ОДМВР - Благоевград по темата:



На 16 август 2025 г. на тел. 112 е подаден сигнал за инцидент в село Железница, община Симитли. Според първоначалната информация конфликтът е възникнал между съседи и по време на спора единият от участниците е бил ударен в областта на главата с неустановен към момента предмет.



Пострадалият е получил порезна рана на главата и е транспортиран за оказване на медицинска помощ в Центъра за спешна медицинска помощ – Благоевград.



По случая работят служители на 02-ро Районно управление – Благоевград, които са снети сведения от участниците в инцидента. Уведомена е и Районната прокуратура – Благоевград. Разследването за изясняване на всички факти и обстоятелства продължава.