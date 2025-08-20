ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Полицията с първи подробности за инцидента с нападнатото семейство на шефката на приюта за животни в Благоевград
Ето какво съобщиха от ОДМВР - Благоевград по темата:
На 16 август 2025 г. на тел. 112 е подаден сигнал за инцидент в село Железница, община Симитли. Според първоначалната информация конфликтът е възникнал между съседи и по време на спора единият от участниците е бил ударен в областта на главата с неустановен към момента предмет.
Пострадалият е получил порезна рана на главата и е транспортиран за оказване на медицинска помощ в Центъра за спешна медицинска помощ – Благоевград.
По случая работят служители на 02-ро Районно управление – Благоевград, които са снети сведения от участниците в инцидента. Уведомена е и Районната прокуратура – Благоевград. Разследването за изясняване на всички факти и обстоятелства продължава.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НИМХ с пълна прогноза за цялата седмица в Русе
08:43 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: