Полицията в Монтана и НПО-то на Калушев са участвали в съвместно учение
Установено е, че за 3 май 2023 г. е било планирано обучение за повишаване на професионалната подготовка на служителите от сектор "Специални тактически действия“ на дирекцията, "съвместно със служители на НАКЗТ“ (според текста на писмо до областния управител за провеждането му, подписано на 28 април 2023 г.)
Съгласно месечния план на занятията по тактическа подготовка със Сектор СТД при ОДМВР-Монтана през месец май 2023 г., темата на занятието е както следва: "Движение по стълбища. Заемане на изходно положение. Контрол – видове. Излизане от прикритие – отляво/ отдясно. Действие при възникване на заплаха. Избор на позиция на стълбищата/ етажна площадка.“ Планът е утвърден на 25 април 2023 г.
Обучението е проведено на 3 май 2023 г. в изоставената сграда на т.нар. "Хирургичен блок“ в гр. Монтана, като е направен контакт с представители на НАКЗТ за предоставяне на AIRSOFT оборудване. Същото е предоставено от лицата Ивайло Калушев, Ивайло Иванов и Николай Златков, съобщава NOVA.
Други документи, свързани с проведени съвместни обучения с НАКЗТ, не са намерени в ОДМВР-Монтана. Продължава и проверката на Дирекция "Инспекторат“ на всички данни и сигнали, постъпили в МВР по случая "Петрохан“ и дейността на неправителствената организация, както и на работата по тях, извършена от компетентните структури на МВР. Данните от нея ще бъдат своевременно огласени.
