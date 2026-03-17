Полицията за 21-годишния, който вдигна над 200 км/ч на пътя Сливен - Казанлък: Книжката ще му бъде отнета
Самия участък, на който е засечено нарушението, е с голяма денивелация, т.е. видимостта е намалена и при такава скорост рискът от тежки инциденти е изключително висок. "Въпреки това водачите си позволяват да карат с превишена скорост, поради което там се извършва ежедневен контрол. Нарушенията не са само през деня, а и в тъмната част на денонощието. Тогава трафикът е по-слаб и това често подтиква шофьорите да карат по-бързо", заяви пред NOVA главен инспектор Илиан Николов.
Униформеният обясни, че на заловения 21-годишен нарушител са съставени нови актове. "Когато бъдат издадени наказателните постановления, свидетелството му за управление ще бъде отнето. И то не само за предвидените по закон 4 месеца. Той вече е с изчерпани контролни точки. Паричната санкция за този случай ще е около 1000 евро", обясни Николов.
Той подчерта, че камерите за засичане на скорост "работят изключително добре и през нощта". "Заснемането е с високо качество и дори при такива скорости няма проблем с разчитането на регистрационните номера", подчерта главният инспектор.
