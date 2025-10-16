Сподели close
Нов опит за кворум в парламента ще направят депутатите. Вчерашното пленарно заседание се провали, след като в залата се регистрираха едва 61 народни представители.

От управляващите, присъстваха само депутати от "Има такъв народ". В залата бяха още представители на "Възраждане", "Продължаваме промяната - Демократична България", АПС, "Величие" и МЕЧ. Отсъстваха обаче от ГЕРБ-СДС, "ДПС – Ново начало" и БСП.

Липсата на кворум дойде след закана на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да не осигуряват кворум в парламента.

Към момента не е ясно и кога ще има заседание на правителството, след като беше отменено от премиера Желязков.