Политически блокаж: Нов опит за кворум в парламента
От управляващите, присъстваха само депутати от "Има такъв народ". В залата бяха още представители на "Възраждане", "Продължаваме промяната - Демократична България", АПС, "Величие" и МЕЧ. Отсъстваха обаче от ГЕРБ-СДС, "ДПС – Ново начало" и БСП.
Липсата на кворум дойде след закана на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да не осигуряват кворум в парламента.
Към момента не е ясно и кога ще има заседание на правителството, след като беше отменено от премиера Желязков.
