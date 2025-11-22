Политици предлагат пенсионерите да получават коледна надбавка от 392 евро през 2026 г.
©
Предлага се още в Закона за бюджета на ДОО да се запише, че всички пенсионери ще получат по 392 евро за Коледа и Великден като добавка към пенсията.
Минималното обезщетение за безработица пък да стане 20 евро на ден, а не предвиденото в проектобюджета - 9,21 евро.
Увеличение се предлага и за размер на еднократната помощ по при смърт на осигурено лице за 2026 г. - от заложеното в бюджета 276,10 евро на 511,30 евро.
Предлага се още минималният осигурителен доход да стане 550,66 евро от догодина, а не 620,20 евро, колкото ще бъде минималната заплата, пише pariteni.bg. За самоосигуряващите се земеделци замразяването на минималния осигурителен доход е важна предпоставка за оцеляването и продължаването на дейността им. В противен случай ще се стигне до непосилно натоварване на земеделските стопани с допълнителни разходи за осигурителни вноски, пише в мотивите към предложението.
Друго предложение на партията предвижда допълнителни средства в размер на 2,320 млн. лева за увеличение на разходите на персонал на НОИ. Сумата ще позволи увеличение с 10% на средствата за възнаграждение на персонала.
Още по темата
/
Мика Зайкова: Бюджет 2026 отразява години на избори и липса на реформи, промени между четенията ще бъдат трудни
11:07
Президентът на КТ "Подкрепа": Бонусите се равняват на едва 200–300 лева месечно за повечето служители
11:03
Заплатите на медицинските сестри: Какво правим, ако лечебно заведение не успее да постигне минималните нива на възнаграждения през 2026 г.?
09:23
Д-р Спиридонова: Ако един лекар в момента взима 2200 лв. основна заплата, как бихме могли да дадем 1550 евро основна заплата за медицински сестри
21.11
Драгомир Стойнев: Няма друга нормална държава, особено в ЕС, която да продължава да е с плосък данък
21.11
Костадин Костадинов: Бъркат в джоба на всеки един българин, за да вържат този бюджет на фалита
21.11
Още от категорията
/
Елена Поптодорова: За пореден път се доказа необходимостта от много добре координирано развитие на европейски стълб на отбраната в НАТО
08:44
Костадинов за срещата си с Медведев: Каза, че ако има иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели
21.11
МОН: Доходите на младите висшисти се увеличават тройно за последните 10 години – вижте заплатите
21.11
Томислав Дончев и турският му колега обсъдиха взаимни инвестиции и иновативни проекти между двете страни
21.11
Европол пусна видео на спецоперацията на ГДБОП, при която бяха иззети ценности за над 100 млн. евро
21.11
България отива на съд!
21.11
Европрокуратурата извършва претърсвания и изземвания при разследване в България на измами със субсидии, включващи селскостопански фондове
21.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Костадинов за срещата си с Медведев: Каза, че ако има иск срещу Б...
22:46 / 21.11.2025
Денков: Виждаме, че е планирано дългът да се увеличи от 24% на 36...
22:43 / 21.11.2025
Нова заплаха тлее под земята на Балканите
22:27 / 21.11.2025
Българската икономика: Силно потребление, висока заетост и нараст...
20:48 / 21.11.2025
Силна буря с градушка връхлетя един град в България
20:47 / 21.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.