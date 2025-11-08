Работодателските организации възнегодуваха срещу предложения от правителството бюджет. Това принуди властта в спешен порядък да започне консултации в търсене на компромис. Възможно ли е темата с управлението на "Лукойл“ да се превърне в "черен лебед" за стабилното управляващо мнозинство? Коментар на политолога професор Светослав Маринов предNOVA NEWS.Според него е възможно, ако рафинерията в Бургас затвори, да се стигне до политическа криза и предсрочни парламентарни избори."Да, възможно е. Трябва да го признаем, защото може да се случи следното: първо – да не се намери купувач и по някакъв начин да започне някаква криза, за която не искам да говоря, тъй като самото говорене носи несигурност и вреди. Второ, може някой да се възползва от ситуацията – в случая ветото на президента“, допълни Маринов.По думите му все пак има и друг вариант - примирие между опозиционните партии и управлението."Ще бъда учуден, ако ПП–ДБ атакуват тези мерки. Могат да атакуват обаче конкретния купувач, конкретните фигури. Все пак може да се получи обратното – временно стабилизиране в името, разбира се, на постигане на решение“, смята той."Не мога да си представя как това мнозинство ще реши да изпрати страната на предсрочни парламентарни избори преди президентските през ноември следващата година. Как да го кажа? Не мога да си представя да го направи без протести, без бой. Просто няма никаква политическа логика да го направят“, допълни Маринов."Тази тема за мен е много болезнена и опасна. Не е буре в чаша вода това, което става в момента около бюджета, но съм съгласен, че ако към това се добави и проблем с "Лукойл“, нещата ще станат много сериозни. По-скоро това, което става като дебат по бюджета, само показва защо ако има проблем с рафинерията, той ще мултиплицира проблемите на план-сметката. Всички сериозни икономисти в България категорично твърдят, че приходната част е несигурна. И когато допълнително имате сигурна загуба на част от приходите през "Лукойл“, сами разбирате какво може да се случи", обясни Маринов.