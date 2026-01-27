Политолог: Андрей Гюров е безопасен вариант за служебен премиер
©
Според нея компромисна фигура за повечето политически партии е подуправителят Андрей Гюров. "Не че другите кандидати няма да бъдат обсъждани и не са възможни, но от гледна точка на обществено напрежение и реакции струва ми се, че г-н Гюров би бил един по-безопасен вариант, срещу който може би партиите от текущото мнозинство няма да отправят обвинения“, смята Петкова.
Тя очаква висока избирателна активност заради мащабните протести, подкрепени от хора с различна политическа и идеологическа ориентация. Това е единственият начин за неутрализиране на купения вот, отбеляза политологът. "След такива протести винаги се очаква по-висока избирателна активност. Тези протести се случиха в комбинация с появата на нов лидер, който се заявява като политическа алтернатива. Голяма част от разочарованите и отдръпнали се хора, които не гласуваха на миналите избори, търсят именно такава политическа алтернатива“, обясни тя.
Според Яница Петкова голяма част от избирателите ще припознаят Румен Радев за свой политически изразител. "Той има всички условия да осъществи тази голяма вълна, но зависи от това с какви хора ще се обгради, от екипа му, от хората по места, които са от ключово значение. Зависи и от начина, по който той успява да комуникира с хората. Той все още трябва да отговори на много въпроси относно своето политическо и идеологическо позициониране. Смятам, че има условията да събере подкрепа и вълна, въпросът е да я задържи“, добави политологът.
Още по темата
/
Ивилина Алексиева: Липсва необходимият политически и експертен консенсус за въвеждане на нова технология за гласуване
26.01
Проф. Малинов към партиите: Внимавайте какво говорите по време на кампанията, защото след това ще трябва да се сключва коалиция
26.01
Страхил Делийски: "Скокът" на Радев е на символно равнище, в заявката за "разрушаване на модела" липсва конкретика
24.01
Още от категорията
/
Петър Петров: "Възраждане" беше първата политическа партия, която още преди 6 месеца призова Радев да работим заедно
10:06
Иво Христов: Вече е ясно, че и служебното правителство се назначава от същите среди, които са били свалени с протестите
09:24
Светослав Бенчев: У нас измамите с горивата не са на ниво потребители, а касаят по-скоро държавата
08:41
Вълчев: Най-важният ресурс на образователната система е креативният учител, който излиза от рутината
26.01
Жельо Бойчев, КЗК: Започваме да изискваме информация от всички производители и млечни ферми в България
26.01
Димитър Маргаритов: Започването на информационната кампания за въвеждане на еврото създаде погрешното впечатление у търговците и потребителите
26.01
Венцислав Върбанов: Проблемът не е в споразумението с Меркосур, а в модела и структурирането на земеделието при нас
26.01
Пеевски поиска от Желязков информация за ратификацията на членството на България в Съвета за мир
26.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Борисов: Там, където съм се родил, там ще си пукна! Знайни и незн...
22:45 / 26.01.2026
18-годишно момче е сложило край на живота си, говори се за сериоз...
21:23 / 26.01.2026
Кирил Петков отрече слуховете, че създава политически проект
21:20 / 26.01.2026
Проф. Малинов към партиите: Внимавайте какво говорите по време на...
21:20 / 26.01.2026
Илияна Йотова: Целта на служебния кабинет е нормални и честни изб...
19:45 / 26.01.2026
Заради снега: Ограничиха движението за тежкотоварни автомобили пр...
20:21 / 26.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.